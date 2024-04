Olympisch comité: 'Zes tot acht Palestijnen doen mee aan Spelen in Parijs'

"Onder sporters, coaches en clubpersoneel heeft de Palestijnse sportscene minstens 170 mensen verloren", zei Jayousi. Slachtoffers waren onder meer de coach van het olympisch voetbalteam Hani Al-Masdar en volleyballers Hassan Abu Zuaiter en Ibrahim Qusaya.

Focus?

Als sporter van een land in oorlog is het lastig focussen. "Maar ze vertegenwoordigen niet alleen zichzelf; ze vertegenwoordigen een land, een geschiedenis, een zaak", aldus Jayousi. "We maken dit al 75 jaar mee. Als we ermee gaan knoeien in ons hoofd, zijn we binnen twee dagen verslagen. We moeten mentaal heel sterk zijn."

Omar Ismail bemachtigde vorige maand het eerste Palestijnse ticket voor de Spelen in het taekwondo voor mannen.