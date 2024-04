Russische Forbes-journalist onder huisarrest geplaatst

Een journalist die schrijft voor de Russische editie van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes is door een rechtbank in Rusland onder huisarrest geplaatst. Sergej Mingazov werd vrijdag opgepakt voor het verspreiden van nepnieuws over het Russische leger.

De Russische journalist werd gearresteerd in zijn woonplaats Chabarovsk, een stad in het oosten van het land, en vastgezet in een detentiecentrum. Ook werden er huiszoekingen verricht en werden computers en telefoons in beslag genomen.

Volgens zijn advocaat is hij vastgezet voor een bericht op Telegram over het bloedbad in de Oekraïense stad Boetsja in 2022, meldt de Russische website van Forbes.

Oorlogsmisdaden

In Boetsja werden na de terugtrekking van Russische troepen in april 2022 meer dan 400 lichamen gevonden. Een aantal daarvan vertoonde sporen van marteling. Het Kremlin heeft steeds ontkend dat Russische troepen burgers in Boetsja hebben geëxecuteerd en stelt dat de beschuldigingen van oorlogsmisdaden zijn bedoeld om Rusland in een kwaad daglicht te stellen.

Rusland treedt sinds de invasie van Oekraïne hard op tegen de kritiek op de oorlog. Met nieuwe wetten is het verspreiden van 'valse informatie' of het in diskrediet brengen van het leger strafbaar gesteld.

Gershkovich

Mingazov riskeert volgens zijn advocaat tien jaar celstraf. Hij is voorlopig voor twee maanden onder huisarrest geplaatst door de rechtbank van Chabarovsk. Hij mag ook geen contact hebben met andere mensen dan zijn familieleden, advocaten en artsen en heeft een volledig verbod gekregen op het gebruik van internet.

Meerdere journalisten, oppositieleden en burgers zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Een van de bekendste is de Amerikaanse Wall Street Journal-journalist Evan Gershkovich, die sinds ruim een jaar vastzit in een gevangenis in Moskou in afwachting van zijn rechtszaak. De langst opgelegde straf was tegen de prominente activist Vladimir Kara-Murza, die tot 25 jaar werd veroordeeld.