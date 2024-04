Spoor van vernieling in Amerikaanse steden na tornado's

Een stuk verderop, in de stad Omaha, raakten twee mensen gewond. Het vliegveld van Omaha werd ook getroffen door een tornado, passagiers in de terminal werden naar stormkelders gebracht. Een deel van de luchthaven is totaal verwoest. Na een sluiting van ongeveer een uur werd het vliegverkeer weer opgestart.

Op beelden is de verwoesting die de tornado's hebben achtergelaten goed te zien. Huizen zijn grotendeels verwoest, van sommige panden is zelfs helemaal niks meer over. Hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt. Ze doorzoeken de huizen op eventuele slachtoffers.

Dit zijn beelden van de schade in Iowa: