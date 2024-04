Nederlander in Duitsland gepakt met duizenden erectiepillen

Een Nederlandse man is in Duitsland betrapt bij het smokkelen van duizenden erectiepillen. Hij had er 4300 in zijn auto liggen, zegt de douane in Aken.

De man van 33 was net de grens overgestoken bij Heinsberg, ter hoogte van Sittard, toen hij voor een controle aan de kant werd gezet. Douaniers vonden in de auto twee tassen vol pillen en erectiegels. Die waren verpakt in zo'n honderd enveloppen, allemaal gefrankeerd en geadresseerd aan mensen in Duitsland.

Volgens de Duitse douane verklaarde de man dat hij de tassen met erectiemiddelen had aangenomen van iemand die hij niet kende. In een hotel had hij de contrabande moeten doorgeven aan een derde.

Tegen de man is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De Duitse autoriteiten doen verder onderzoek naar de herkomst van de pillen en de bestellingen die waren gedaan.