Blinken: aanwijzingen dat China presidentsverkiezingen VS wil beïnvloeden

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat zijn land bewijs heeft gezien dat China probeert om de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen "te beïnvloeden en zich erin te mengen". Hij deed zijn uitspraken in een interview met CNN, aan het eind van een driedaagse trip naar China.

Blinken gaf geen details over de manier de verkiezingen beïnvloed zouden worden, maar noemde het "totaal onaanvaardbaar". De minister zei verder dat hij in China de waarschuwing had herhaald van president Biden. Die zei afgelopen najaar op een top met de Chinese president Xi dat Peking zich niet moest bemoeien met de presidentsverkiezingen. Xi zou daarmee hebben ingestemd. China heeft al vaker gezegd dat het zich niet inlaat met binnenlandse gelegenheden van andere landen.

Zes jaar geleden zei de toenmalige Amerikaanse president Trump al dat China probeerde de tussentijdse verkiezingen te beïnvloeden. Die uitspraken in de VN-Veiligheidsraad in New York werden eveneens niet nader toegelicht.

TikTok

Blinken was voor de tweede keer in tien maanden in China om de broze relatie tussen de grootmachten te verbeteren. De landen verschillen op veel punten van mening, zoals bij de kwestie rond Taiwan, het Amerikaanse exportverbod op geavanceerde technologie en plannen in de VS om het gebruik van de Chinese video-app TikTok te verbieden.

Ook is Washington het niet eens met de steun van Peking aan Moskou. Blinken zei daarover tegen CNN dat de VS en andere landen maatregelen zullen nemen als Peking blijft doorgaan met die steun. Om wat voor maatregelen het gaat, werd niet duidelijk.

Xi zei tijdens het bezoek van Blinken dat er in de relatie met de VS de afgelopen maanden "enige positieve vooruitgang" is geboekt. Ook zei hij dat de landen partners moeten zijn en geen rivalen.