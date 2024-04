Ambulancemedewerker VS veroordeeld na toedienen overdosis ketamine aan arrestant

Een Amerikaanse ambulancemedewerker is veroordeeld voor de dood van een 23-jarige man in Denver. Het slachtoffer, Elijah McClain, kreeg bij zijn arrestatie in 2019 het verdovingsmiddel ketamine toegediend en overleed een aantal dagen later. Uit onderzoek bleek dat de dosis ketamine te hoog was.

De inmiddels ontslagen ambulancemedewerker, Jeremy Cooper, kreeg een celstraf van veertien maanden opgelegd. In die periode mag hij wel buiten de gevangenis aan het werk, maar de avonden en weekenden moet hij in de cel doorbrengen.

Cooper riskeerde een gevangenisstraf van maximaal drie jaar nadat hij en een collega waren aangeklaagd voor dood door schuld. De collega werd vorige maand veroordeeld tot vijf jaar cel, omdat hij op grond van een ernstigere aanklacht werd veroordeeld.

Wurggreep

McClain liep in augustus 2019 in een buitenwijk van Denver toen hij werd tegengehouden door de politie. Agenten hadden een melding gekregen over een verdachte persoon in de buurt.

De zwarte man negeerde in eerste instantie de bevelen van de politie om te stoppen, waarna de agenten hem in een wurggreep hielden. Met een bodycam werd vastgelegd dat McClain meermaals zei dat hij niet kon ademen.

De agenten riepen een ambulance op waarna de man de ketamine kreeg toegediend, volgens de ambulancemedewerkers om hem te kalmeren. Op weg naar het ziekenhuis kreeg de man een hartaanval. Hij overleed drie dagen later.

In deze zaak is eerder de politieman veroordeeld die McClain in de wurggreep hield. Hij kreeg eveneens veertien maanden cel opgelegd. Twee andere agenten werden vrijgesproken.