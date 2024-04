Explosie en brand in woning Oosterhout, bewoonster zwaargewond

In een woning in het Brabantse Oosterhout heeft brand gewoed na een zware explosie. De bewoonster van dat rijtjeshuis aan de Langenhof raakte daarbij zwaargewond. Ze is naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht. Vanwege de schade moesten de bewoners van vier huizen in de buurt de nacht elders doorbrengen.

De explosie was aan het eind van de avond. Door de klap kwam de pui van de woning in de voortuin te liggen en raakte de achterkant zwaar beschadigd. Na de ontploffing sloegen de vlammen uit de woning en tijdens het blussen werd een tweede explosie gehoord.

De oorzaak van de ontploffingen is nog niet bekend, maar de brandweer gaat niet uit van een aanslag. Tegen 01.30 uur was de brand onder controle.

De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar huizen in de buurt. Uit voorzorg werden negen woningen ontruimd. De bewoners van vier huizen konden weer terug nadat de brand onder controle was, de rest moest elders een slaapplek vinden. De burgemeester van Oosterhout was ook aanwezig.