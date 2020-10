Van Dissel: bij aanscherping regels zal coronapiek niet lager worden

Uit gegevens van Apple en Google blijkt volgens Van Dissel dat de mobiliteit in Nederland is afgenomen tot ongeveer het niveau van juni. "Toen zat het R-getal ruim onder de 1, dus dan hoop je dat je nu weer onder de 1 zit."

Als de maatregelen van september en oktober werken, is waarschijnlijk volgende week de piek in het aantal ziekenhuisopnames te zien. Het sluiten van de scholen heeft daar geen effect op. Dat komt omdat ziekenhuisopnames een paar weken achterlopen op de cijfers. De mensen die nu in het ziekenhuis liggen, zijn twee weken eerder besmet geraakt.

Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM in een briefing van Tweede Kamerleden. Het RIVM heeft berekend wat de gevolgen zijn van verschillende lockdownscenario's, inclusief het sluiten van alle scholen of alleen de basisscholen.

Als in Nederland nu een lockdown wordt afgekondigd zoals in maart, dan heeft dat geen gevolgen voor de piek van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis.

Het aantal ziekenhuisopnames en IC-patiënten zit nog altijd op de lijn van het somberste vooruitzicht, zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg in de briefing. Hij was een stuk pessimistischer dan Van Dissel.

Er is volgens hem nog geen afvlakking te zien van de groei van het aantal nieuwe patiënten. Het aantal bezette IC-bedden neemt zelfs iets sneller toe dan in het zwartste scenario. Gisteren lagen er 1829 mensen met corona op de verpleegafdelingen en 529 op de intensive care.

Scherp aan de wind zeilen

"Wat we nu doen is heel erg scherp aan de wind zeilen", zei Kuipers. "We moeten die afbuiging nu wel zien, anders gaan we naar een scenario waarbij je alleen nog acute zorg doet. Dat hebben we in april even gedaan en dat wil je echt niet nog een keer. Ziekenhuismedewerkers zijn op zich zeer professioneel, maar het is een enorme belasting."

Als maatregelen geen effect blijken te hebben, dan liggen er begin december naar verwachting bijna 6000 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie bijna 1600 op de IC. Dat is veel meer dan bij het dieptepunt in het voorjaar, toen 4500 coronapatiënten waren opgenomen in het ziekenhuis.

'Maatregelen sneller afschalen'

Van Dissel van het RIVM zei nog dat de coronamaatregelen in het voorjaar te voorzichtig zijn afgebouwd. Hij pleit voor snellere versoepeling als het aantal nieuwe besmettingen eenmaal is teruggelopen.

Volgens hem was er in maart minder bekend over de gevolgen van het weer loslaten van de regels. "Dat is iets waar we van moeten leren en dat moeten we toepassen op de daling die hopelijk gaat komen."