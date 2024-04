Jongere gewond na val bij beklimmen steiger Westertoren Amsterdam

In Amsterdam is een jongere gewond geraakt na een val van een steiger bij de Westertoren, aan de Prinsengracht. Het slachtoffer viel volgens de politie enkele verdiepingen naar beneden en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De jongere was met vier anderen de steiger op gegaan. Wat ze daar deden, kon de politie nog niet zeggen.

Alle vijf de jongeren zijn aangehouden. De vier die niet gewond raakten zijn naar het politiebureau gebracht. De Westertoren staat in de steigers vanwege groot onderhoud.