Dodental door overstromingen Kenia loopt op naar zeker 70

In Kenia is het dodental door de overstromingen van de afgelopen tijd opgelopen tot minstens zeventig, heeft een woordvoerder van de regering gezegd. Begin deze week werd nog gesproken van 35 doden.

Het Oost-Afrikaanse land kampt al weken met zware regenval en ernstige overstromingen. De regen heeft vooral grote gevolgen in dichtbevolkte sloppenwijken van de hoofdstad Nairobi, waar miljoenen mensen wonen.

Door het natuurgeweld zijn duizenden huizen weggespoeld, wegen onbegaanbaar geworden en bruggen verwoest. Dit weekend wordt in Kenia opnieuw hevige regenval verwacht. De regering heeft een crisiscentrum opgezet en roept mensen op om naar hoger gelegen gebieden te gaan.

Ook andere landen in Oost-Afrika kampen met overstromingen. In Tanzania, dat grenst aan Kenia, zijn daardoor meer 155 doden gevallen. In Burundi zijn 200.000 mensen getroffen door het natuurgeweld.