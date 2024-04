B-garnituur Real wint dankzij scorende basisdebutant en is bijna kampioen

Zodoende zaten spelers als Jude Bellingham, Vinicius Junior en Toni Kroos op de bank en mochten veel spelers die normaliter reserve zijn zich laten zien. Onder hen ook Arda Güler, de 19-jarige Turk die deze zomer overkwam van Fenerbahçe. Hij kreeg zijn eerste basisplaats in de Spaanse competitie.

Uitgerekend Güler zette Real Madrid op voorsprong na een klein halfuur spelen. De jongeling kreeg een strakke, lage voorzet van Dani Carvajal en schoot binnen door de benen van de doelman. De voorsprong was enigszins geflatteerd, want Sociedad had het betere van het spel.

Afgekeurde goals

Sociedad bleef in het restant de betere ploeg en kwam zelfs twee keer tot scoren, maar beide treffers werden afgekeurd. Eerst zou er voorafgaand aan een goal van Takefusa Kubo een overtreding zijn begaan op Tchouameni, later scoorde Mikel Oyarzabal uit buitenspelpositie.

De bijna 40.000 toeschouwers in het Estadio Anoeta zagen Amsterdammer Sheraldo Becker een kwartier voor tijd invallen, maar ook hij kon het verschil niet maken. Zijn belangrijkste wapenfeit was een hard schot dat net over ging.