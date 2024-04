Grote brand in autobedrijf Amsterdam, pand niet meer te redden

In de Amsterdamse haven woedt een grote brand in een autobedrijf. De brand brak rond 21.30 uur uit aan de Nieuw-Zeelandweg in het Westelijk Havengebied. Het bedrijf is gespecialiseerd in auto-elektronica.

De brandweer laat aan AT5 weten dat het pand meer te redden is. Op dit moment probeert de brandweer te voorkomen dat de brand overslaat naar de vijf bedrijven die aan het autobedrijf grenzen.

Bij de brand komt veel rook vrij die in de wijde omgeving te zien is. De brandweer roept mensen daarom op om weg te blijven. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten.