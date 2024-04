New York gaat 15 dollar tol heffen voor rijden door Manhattan

Wie door het zuiden van de wijk Manhattan in New York wil rijden, moet binnenkort 15 dollar (omgerekend 14 euro) tol betalen. Met die maatregel wil het stadsbestuur de enorme drukte tegengaan.

Dat de tolheffing er zou komen was al bekend, maar nu is ook over de ingangsdatum besloten. Vanaf 30 juni betalen alle bestuurders een bedrag om in het gebied ten zuiden van 60th Street te rijden. Dat komt boven op de tol die al geheven wordt bij bruggen en tunnels die naar het eiland Manhattan leiden.

De heffing gaat gelden voor zo'n beetje het hele gebied aan de zuidkant van Central Park. Alle grote trekpleisters, zoals het Empire State Building, Times Square en het 9/11-gedenkteken liggen in die zone.

Verschillende tarieven

Grotere voertuigen betalen meer dan het standaardtarief van 15 dollar. Bussen met toeristen moeten bijvoorbeeld 36 dollar (omgerekend ongeveer 24 euro) neertellen om er te rijden. Motorrijders betalen juist minder, en ook 's nachts is er een lager tarief. Passagiers van een taxi betalen een toeslag bovenop de ritprijs.

Mensen met een laag inkomen kunnen korting aanvragen. Voertuigen van hulpdiensten, schoolbussen, en gehandicaptenvervoer hoeven geen tol te betalen.

De maatregel moet de stad New York 1 miljard dollar per jaar gaan opleveren. Dat wordt geïnvesteerd in openbaar vervoer.