Twee ziekenhuizen in Kyiv preventief geëvacueerd vanwege dreiging

In de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn vanavond twee ziekenhuizen ontruimd nadat het hoofd van de Belarussische veiligheidsdienst KGB, Ivan Tertel, had gezegd dat militairen zich daar schuilhielden "achter de ruggen van kinderen". Hij deed die uitspraak gisteren in een toespraak die werd uitgezonden door het Belarussische staatspersbureau Belta. Tertel noemde daarbij de adressen van de ziekenhuizen.

De lokale autoriteiten in Kyiv spreekt, zonder Tertel te noemen, over een video die op sociale media circuleert waarin gezegd wordt dat militairen zich schuilhouden in de ziekenhuizen. Het stadsbestuur ziet dit als een dreigement en heeft de ziekenhuizen uit angst voor een luchtaanval ontruimd.

"We kunnen geen enkel risico nemen gezien de voortdurende raketaanvallen", zegt het stadsbestuur. Wel zeggen de autoriteiten geen aanwijzingen te hebben dat Rusland daadwerkelijk van plan is om dergelijke aanvallen uit te voeren.

Verzonnen terroristen

In een video op zijn Telegramkanaal zegt burgemeester Klitsjko er alles aan te doen om iedereen te beschermen tegen een mogelijke aanval. Inmiddels zijn alle patiënten en het medische personeel geëvacueerd volgens de burgemeester.

De Oekraïense veiligheidsdienst SBU schrijft op Telegram dat alle verklaringen vanuit Belarus over "verzonnen terroristen" die zich zouden ophouden in Oekraïense ziekenhuizen, gezien moeten worden "als uitingen van informatieve en psychologische speciale operaties" die Rusland in de kaart spelen. Wel zegt de veiligheidsdienst dat elke dreiging serieus genomen moet worden.

Belarus heeft nauwe banden met Rusland. Gisteren maakte de Belarussische leider Loekasjenko bekend dat Rusland "enkele tientallen" tactische kernwapens naar zijn land heeft verplaatst.