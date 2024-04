Limburgse Staten stemmen in met deels gratis ov voor minima

Een ruime meerderheid van de Provinciale Staten in Limburg heeft ingestemd met een plan om mensen met een laag inkomen in de daluren gratis te laten reizen met het regionale openbaar vervoer.

De provincie wil een abonnement financieren waarmee inwoners in de daluren vrij kunnen reizen in de treinen en bussen van Arriva, de regionale vervoerder in Limburg. "Dit creëert maatschappelijk perspectief voor de gebruiker om een betere kwaliteit van leven te ervaren. Bovendien ondersteunt het de gebruiker in de bestaanszekerheid", aldus de provincie.

De regeling is bedoeld voor Limburgers met een inkomen van 100 procent van het sociaal minimum, net geen 1500 euro bruto per maand. De provincie schat in dat het gaat om zo'n 60.000 inwoners, meldt L1 Nieuws.

In kaart brengen

De gemeenten zijn gevraagd om in kaart te brengen welke inwoners precies in aanmerking komen voor het abonnement. Het is aan de gemeenten om te bepalen hoe en wanneer zij dit doen, aldus de provincie. Zij kunnen daarnaast eventueel zelf geld bijleggen om mensen die net iets meer inkomen hebben ook te voorzien van het abonnement.

Het is dus nog niet duidelijk wanneer mensen gebruik kunnen maken van de regeling. De provincie verwacht dat het nog maanden zal duren voordat de gemeenten hun inwoners die in aanmerking komen in beeld hebben gebracht.

De regeling kost Limburg tot 4,5 miljoen euro per jaar. De provincie wil het plan financieren met geld dat vorig jaar september door het Rijk beschikbaar was gesteld. Het demissionaire kabinet had toen op aandringen van de Tweede Kamer 300 miljoen euro extra uitgetrokken om "verdere verschraling van het regionale openbaar vervoer door het wegvallen van haltes en buslijnen" te voorkomen.

Zeker van het geld

Vanmiddag stemden zo'n beetje alle partijen in met het voorstel. Alleen coalitiepartij VVD en oppositiepartijen JA21 en 50Plus waren tegen. Zo vroeg de VVD zich tijdens het debat af of de regeling wel de juiste bestemming is van het geld dat door het Rijk beschikbaar was gesteld en of het geld niet beter besteed kan worden.

Daarnaast betwijfelden meerdere partijen of de provincie wel zeker is van het Rijksgeld. Zo zijn de precieze voorwaarden van het kabinetsfonds van 300 miljoen euro nog niet bekend en is er nog niets uit het fonds aan de provincies overgemaakt.

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (PvdA) heeft het Rijk al aangegeven dat het geld er komt. "De staatssecretaris heeft in een brief bevestigd dat het geld beschikbaar wordt gesteld", zei hij vanmiddag tijdens het debat.

Het hoeft alleen nog te worden overgemaakt en de gedeputeerde denkt dat dit binnenkort gebeurt. Bovendien voldoet het plan van de provincie volgens Kuntzelaers aan de eisen van het kabinet voor de besteding van het geld.