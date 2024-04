Volleyballers Orion zijn plaaggeest Dynamo eindelijk de baas: landskampioen

De volleyballers van Living Orion zijn voor de derde keer kampioen van Nederland geworden. De Doetinchemse club was in het Apeldoornse Omnisport in vier sets te sterk voor grote rivaal Draisma Dynamo: 3-1 (21-25, 25-14, 25-22, 25-23).

Daarmee beslisten de Achterhoekers de best-of-five-serie om de landstitel in hun voordeel: 3-1.

Kanonskogels en slimmigheidjes

Woensdag had Orion het in eigen huis al af kunnen maken, maar verspeelde het een 2-0 voorsprong in sets. Twee dagen later won Dynamo de eerste set en leek de finale op weg naar een vijfde wedstrijd.

Orion had echter andere plannen. Dankzij kanonskogels van de Fin Samulo Kaislasalo en slimme punten van Tom Koops en de Tsjechische spelverdeler Lubos Bartunek werd de winst binnengehaald.

De beslissende klap kwam uiteindelijk van routinier Jannes van der Ham.