Tilburgs feestje verpest: (nog) geen promotie Willem II na gelijkspel

Het gejuich was van korte duur, want vijf minuten later was de stand weer gelijk. Jorg Schreuders scoorde voor Groningen, al werd de bal nog wel van richting veranderd door een verdediger.

In het laatste half uur hielden de koploper en nummer drie elkaar in de greep en dat ging met meer overtredingen dan kansen gepaard. Van teleurstelling was na het laatste fluitsignaal nauwelijks sprake, zowel Willem II als FC Groningen heeft directe promotie nog in eigen hand.

Ook Roda wint niet

In de laatste speelronde wacht voor de Groningers een confrontatie met Roda JC, dat verzuimde de tweede plaats steviger in handen te nemen en koploper Willem II in de nek te hijgen. De Limburgers bleven steken op 1-1 bij Jong Ajax.