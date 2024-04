Centrum Purmerend veiligheidsrisicogebied vanwege 'zorgelijk gerucht'

De politie in Purmerend is vanavond en vannacht alert op ongeregeldheden. Het centrum van de plaats is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie mag preventief fouilleren en mensen verbieden in het gebied te komen.

De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege een "zorgelijk gerucht" op sociale media. "Daarin wordt aangekondigd dat er iets op de Koemarkt zou kunnen gebeuren in de sfeer van opschudding. Dat willen we natuurlijk voorkomen, we willen gewoon een leuk feestje", laat een woordvoerder weten.

Het centrum van Purmerend blijft veiligheidsrisicogebied tot zaterdag 06.00 uur.