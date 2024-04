Hoe patiënten verdwaald raken in het zorgdoolhof van ziekenhuizen

Patiënten die meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben worden vaak van de ene afdeling naar de andere gestuurd waar specialistische artsen afzonderlijk van elkaar hun behandelingen uitvoeren. De patiënten raken dan vaak verdwaald in een zorgdoolhof.

Patiënten zijn vaak een eigen zorgmanager van hun steeds complexere zorgtrajecten. Want wat had welke arts nou precies gedaan? En die medicijnen die de internist tegen de ene ziekte had voorgeschreven, waarschuwde de cardioloog daar nou weer niet tegen omdat die middelen de andere ziekte juist zouden verergeren?

Noodgedwongen moeten patiënten zelf het overzicht houden, want overleg en coördinatie tussen artsen met verschillende medisch specialismen is geen vanzelfsprekendheid, zo blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de NOS en Nieuwsuur.

Wiebelig

Dit leidt tot versnipperde zorg en kan calamiteiten veroorzaken, bijvoorbeeld door medicatiefouten. De 79-jarige Anjo Geluk heeft ervaren waartoe het uitblijven van coördinatie kan leiden.

Ze voelt "zich wiebelig op haar benen" nadat haar oorspronkelijke knie werd vervangen. Als ze nu ergens wil komen is een kruk noodzaak. Want vallen is geen uitzondering.

"We zullen nooit weten of mijn knie er beter aan toe was geweest als ik in het ziekenhuis wel goede revalidatie had ontvangen", zegt Geluk. Want die kreeg ze niet toen verschillende artsen het overzicht op haar algehele gezondheidssituatie verloren.

Patiënt als pingpongbal

Een ziekenhuisbacterie kwam in haar knie terecht terwijl ze op de orthopedie-afdeling lag en een heftige infectie was het gevolg. Wekenlang waren zware antibioticakuren via het infuus nodig om de bacterie te verwijderen. De nieren van Geluk raakten beschadigd als bijwerking van de medicatie. Dus werd ze opeens overgeplaatst naar de afdeling nefrologie.

"Zonder enig overleg met mij, maar kennelijk was er tussen de artsen onderling ook geen sprake van coördinatie", zegt Geluk. "Want ik heb nooit meer iemand van orthopedie gezien, terwijl ik juist begeleiding nodig had bij oefeningen voor mijn knie om goed te revalideren."

Het verhaal van Geluk staat niet op zichzelf. Sterker, er zijn ook patiënten die niet alleen een pingpongbal zijn tussen afdelingen binnen één ziekenhuis, maar zelfs tussen meerdere ziekenhuizen.

Dit overkwam Diana Kwast. Zij ontwikkelde meerdere chronische ziektes en had 9 verschillende specialisten in 5 verschillende ziekenhuizen: