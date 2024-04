Lintje geweigerd: 'Het is voor mij geen eer'

"Ik denk dat we een probleem hebben", zei de Friese Piet de Haan toen hij in de gaten kreeg dat burgemeester Kramer van Noordoost-Friesland op het punt stond hem een lintje op te spelden. Een onderscheiding in naam van de koning, die wilde hij namelijk niet.

De Haan legde meteen uit waarom. "Ik heb niks met het koningshuis. Ik vind het eigenlijk heel storend." Hij verbaasde zich er ook over dat de mensen die hem hadden opgegeven dat niet hadden ingezien.

De man uit Dokkum zou de onderscheiding krijgen voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. Hij zat met familie en vrienden in de zaal in de veronderstelling dat hij kwam voor een vriend die een lintje zou krijgen. Totdat de burgemeester zijn loftuitingen over hém begon.

'Dolksteek'

De Haan sprak uit dat hij vereerd was met de waardering voor zijn werk. Maar om namens de koning daarvoor een lintje te krijgen, dat ging hem te ver: "Het is voor mij niet een eer. Het is een soort dolksteek."

De burgemeester zei zijn standpunt te respecteren. Hij benadrukte dat een lintje een middel is, en geen doel, en sloot af met nogmaals dankbaarheid uit te spreken voor het vrijwilligerswerk van De Haan.

Een compilatie van de lintjesregen, met de reactie van Piet de Haan: