Koning Charles volgende week weer aan het werk na ondergaan kankerbehandeling

De Britse koning Charles pakt vanaf volgende week zijn publieke taken weer op. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. In februari legde hij zijn werk tijdelijk neer nadat artsen hadden ontdekt dat hij kanker heeft.

"Het medische team is zeer bemoedigd door de tot nu toe geboekte vooruitgang en blijft positief over het verdere herstel van de koning", laat een woordvoerder van het Koninklijk Huis weten. De medische behandeling is nog niet helemaal afgerond. Welke vorm van kanker de koning heeft, is niet bekendgemaakt.

De eerste officiële gelegenheid van Charles wordt een bezoek aan een kliniek van kankerpatiënten. Daar zal hij medische specialisten en patiënten ontmoeten. De komende weken heeft hij een aantal afspraken op de planning staan. Die zullen worden aangepast "om de risico's voor zijn verdere herstel tot een minimum te beperken".