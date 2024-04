Geen directe terugkeer Van de Zandschulp in top 100 na verlies in Madrid

Botic van de Zandschulp is bij het masterstoernooi in Madrid niet voorbij de tweede ronde gekomen. De Veenendaler kwam tekort tegen de als veertiende geplaatste Fransman Ugo Humbert: 3-6, 3-6.

Dat betekent dat snel terugkeren in de top honderd Van de Zandschulp niet is gelukt. Hij zakte vorige week naar plaats 115 op de wereldranglijst en was bij drie overwinningen in Madrid direct teruggekeerd onder de beste honderd spelers. Het bleef bij winst op Christopher Eubanks in de eerste ronde.

Tallon Griekspoor komt later vanavond ook in actie in de tweede ronde in Madrid. Hij staat tegenover de Japanner Taro Daniel.

Matchpoints overleven

Van de Zandschulp stond in zijn eerste twee servicegames geen punt af, maar had in het vervolg van de partij moeite om zijn service te behouden. Op 5-2 in set twee kreeg Humbert twee matchpoints, Van der Zandschulp werkte ze weg en benutte zijn enige breekpunt van de wedstrijd.

Een game later was het alsnog gedaan.