Geen directe terugkeer Van de Zandschulp in top 100, Griekspoor wint wel

Griekspoor en Daniel serveerden naar behoren in de eerste set. Griekspoor, als 24ste geplaatst in Madrid, won 18 van de 24 punten op eigen service, maar werd toch een keer gebroken. Hij kreeg zelf geen enkele breekkans.

Griekspoor sloeg zowel in set twee als set drie toe in de laatste servicegame van de Japanner. Hij benutte direct zijn eerste wedstrijdpunt met een ace. Voor Griekspoor is het de eerste keer dat hij de derde ronde in Madrid haalt. Hij treft daarin de Deen se topper Holger Rune.

Matchpoints overleven

Van de Zandschulp stond in zijn eerste twee servicegames geen punt af, maar had in het vervolg van de partij moeite om zijn service te behouden. Op 5-2 in set twee kreeg Humbert twee matchpoints, Van der Zandschulp werkte ze weg en benutte zijn enige breekpunt van de wedstrijd.

Een game later was het alsnog gedaan.