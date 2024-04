In corruptiezaak aangeklaagde Rocha nieuwe voorzitter Spaanse voetbalbond

De Spaanse voetbalbond RFEF heeft Pedro Rocha aangesteld als nieuwe voorzitter. Rocha was al interim-voorzitter en volgt nu officieel Luis Rubiales op, zo meldt de RFEF. Er was geen tegenkandidaat bij de stemming over een nieuwe bestuurder van de bond.

De benoeming is opvallend omdat Rocha, net als Rubiales, is aangeklaagd in een corruptiezaak rond het Spaanse voetbal. Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij onder meer het verplaatsen van de Spaanse supercup naar Saudi-Arabië, waarbij tientallen miljoenen euro's gemoeid zouden zijn.

Uit getapte telefoongesprekken, waarin ook voormalig FC Barcelona-speler Gerard Pique naar voren kwam, zou gesproken zijn over "miljoenen in commissies". Betrokkenen worden beschuldigd van witwassen, corruptie, onbehoorlijk bestuur en lidmaatschap van een criminele organisatie.