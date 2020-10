Viergever volgende coronageval PSV, nog vier verdedigers over voor EL-duel

De zorgen om corona zijn bij PSV nog groter geworden nu ook Nick Viergever positief getest is op het virus. Met nog maar vier verdedigers in de selectie zijn de Eindhovenaren naar Cyprus gevlogen, waar donderdag (21.00 uur) Omonia Nicosia wacht in de Europa League.

Aanvoerder Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joël Piroe en Maxime Delanghe ontbreken ook nog steeds vanwege besmettingen. Ook een staflid is in quarantaine geplaatst.

Wel kan trainer Roger Schmidt weer een beroep doen op Mario Götze, die tegen Granada na rust met een lichte blessure in de kleedkamer achter moest blijven. Vanuit Jong PSV zijn Mathias Kjølø, Ismael Saibari en Richard Ledezma toegevoegd aan de groep.

Geteisterd door corona verloor PSV in de Europa League van Granada (1-2) en in de eredivisie van Vitesse (2-1).