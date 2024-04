IJshockeysters verliezen op WK van Noorwegen, promotie niet meer haalbaar

De Nederlandse ijshockeysters hebben op het WK (divisie 1A) verloren van Noorwegen. Na een 0-0 eindstand leverden de penaltyshots een 2-0 nederlaag op.

Promotiein de poule van zes zit er nu niet meer in voor nummer vier Nederland, dat daarvoor bij de eerste twee had moeten eindigen. Oranje, dat niet meer kan degraderen, speelt zaterdag zijn laatste duel tegen Oostenrijk.

Goalie Gabriele blinkt uit

Vorig jaar had Oranje de Noorsen op het WK met 6-3 verslagen, maar dit keer ging het een stuk lastiger. De tegenstander startte furieus en kreeg kans op kans. Goalie Eline Gabriele speelde echter een dijk van een wedstrijd en hield Nederland in de race.

In de tweede periode werd zelfs een dubbele powerplay overleefd. Pas in het derde deel kreeg Oranje de overhand en had Maree Dijkema het duel kunnen beslissen. Dat lukte haar niet en ook de extra tijd leverde geen goals op.

Pas in de shoot-out werd Gabriele verslagen.