Hitte lijkt Indiërs weg te houden bij de stembus, opkomst opvallend lager

Door klimaatverandering wordt Zuid-Azië al vroeg in het jaar getroffen door langere en hetere hittegolven. De gevolgen daarvan zijn nu ook te merken tijden de Indiase verkiezingen die vorige week zijn begonnen. Verdeeld over zeven stemdagen gaan Indiërs in verschillende delen van het land tot en met 1 juni naar de stembus. Meteorologen waarschuwen voor nog warmere stemrondes de komende weken.

Voordat de moesson in de zomermaanden verkoeling brengt kunnen temperaturen in Centraal-India hoog oplopen. Daar zijn Indiërs wel aan gewend. Ze passen hun werktempo erop aan en waar mogelijk ook de uren dat ze werken. Er zijn alleen grenzen aan het aanpassingsvermogen van het menselijk lichaam. In delen van India kwam de temperatuur afgelopen week boven de 42 graden uit, een warmte die nog zwaarder aanvoelt door een hoge luchtvochtigheid.

Die hitte lijkt impact te hebben gehad op de eerste verkiezingsronde waarin de meeste zetels te verdelen zijn. De opkomst viel 4 procent lager uit in vergelijking met de eerste verkiezingsfase in 2019. Dat gaat om bijna 8 miljoen mensen.

Stemhokjes langer open

Het zou beter zijn om de verkiezingen in de koelere maanden januari en februari te houden, zegt Roxy Mathew Koll van het Instituut of Tropical Meteorology tegen de Indiase nieuwswebsite The Wire. "Je ziet dat het weer nu toch wel invloed heeft op de opkomst", zegt Koll.

De lagere opkomst zette premier Modi meteen op scherp. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst dit weekend riep hij Indiërs op toch vooral te gaan stemmen. "Denk aan onze militairen die ondanks de weersomstandigheden onze grenzen beschermen. Sneeuw, hitte of in de regen, ze staan voor ons land."

Tijdens de tweede verkiezingsronde die vandaag is gehouden blijven stemhokjes in Bihar en West Bengalen twee uur langer open dan normaal. De vraag is of deze maatregel de opkomst ook echt opkrikt.

Hitteplan

Volgens wetenschappers van World Weather Attribution worden extreme hittegolven op het Zuid-Aziatische subcontinent door klimaatverandering dertig keer meer waarschijnlijk in de toekomst.

Koll zegt dat de regio het ultieme voorbeeld is van wat de rest van de wereld kan verwachten op het gebied van klimaatverandering. "Tropische weersystemen ontwikkelen zich snel, zijn snel in beweging en klein, waardoor ze onvoorspelbaar zijn." Volgens Koll zijn daarom in de hele regio betere en meer detailleerde plannen nodig die inspelen op de gevolgen van extreem weer.

Officieel is er voor deze verkiezingen geen nationaal hitteplan. Er is dit jaar wel overleg tussen het Meteorologisch Instituut, het Nationale Rampenbureau en de verkiezingscommissie om burgers vooraf beter te kunnen voorlichten en extra maatregelen in te voeren. Dat merkte journalist Aathira Perinchery toen zij vandaag haar stem uitbracht in de deelstaat Kerala. "In mijn stemhokje stond er een ventilator en was er extra water aanwezig."

De omvang van de Indiase megaverkiezingen maakt inspelen op het weer met een eenduidig plan ook lastig. Want terwijl er in Tamil Nadu vandaag speciale stemhokjes staan gemaakt van kokosbladeren om de hitte tegen te gaan, moeten kiezers in Jammu en Kashmir rekeningen houden zware hagelbuien.

Stembiljet

Bij de stembusgang merken steeds meer Indiërs dus de gevolgen van klimaatverandering, maar in de verkiezingsprogramma's van partijen op het stembiljet is het thema nauwelijks terug te vinden. In het manifest van regeringspartij BJP staat bijvoorbeeld wel dat ze India "klimaatklaar" willen maken. Maar heel concreet zijn ze niet en de BJP is een van de weinige partijen die klimaat überhaupt benoemt.

"Politieke partijen worden nog steeds niet verantwoordelijk gehouden voor hun klimaatplannen door Indiase kiezers", zegt Koll. "Terwijl een groot deel van de bevolking te maken heeft met de gevolgen. Dat moet veranderen."

Voor de meeste Indiërs gaan deze verkiezingen vooral over onderwerpen die gevolgen hebben voor hun portemonnee. Zorgen over de hoge werkloosheid onder jongeren en tegelijk de hoop dat de economische groei aanhoudt onder een volgende regering domineren deze verkiezingen.