Kabinet geeft zorgpersoneel met long covid toch hogere financiële vergoeding

De financiële vergoeding voor zorgmedewerkers met long covid wordt toch verhoogd. De groep die al in aanmerking kwam voor een bedrag van 15.000 euro krijgt een aanvulling van 9010 euro. Het totale bedrag komt dus uit op 24.010, schrijft demissionair minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer.

Nu krijgen maar 425 zorgmedewerkers een financiële vergoeding, maar deze groep wordt uitgebreid. Niet alleen zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf (van maart tot juni 2020) ziek werden krijgen een vergoeding. De regeling gaat ook gelden voor zorgpersoneel dat long covid opliep tussen juli en eind december 2020. Het is nog niet duidelijk hoe groot deze groep is.

De minister komt tegemoet aan een eis van een meerderheid van de Tweede Kamer van januari dit jaar. De Kamer vindt dat het kabinet ruimhartiger moet zijn voor zorgmedewerkers die hard hebben doorgewerkt in de tijd dat er ook nog nauwelijks mondkapjes voorhanden waren en toen chronisch ziek zijn geworden.

Onvoldoende

Ook de vakbonden hebben zich ingezet voor een betere financiële regeling en zijn in februari 2023 ook naar de rechter gestapt. De vakbonden vinden dat de staat medisch personeel onvoldoende heeft beschermd in het eerste jaar van de coronaepidemie.

Minister Helder heeft een paar maanden nodig gehad om tegemoet te komen aan de wens van de Kamer en geld te vinden. Ze zegt het "heel spijtig" te vinden dat sommige zorgmedewerkers ook hun "geliefde baan" in de zorg zijn verloren. De financiële vergoeding is bedoeld "als een gebaar ter erkenning van het ontstane leed", aldus de minister.

Het extra geld en de tegemoetkoming voor de nieuwe groep zorgmedewerkers met long covid kan niet meteen worden overgemaakt. Het verwerken van nieuwe aanvragen vergt voorbereidingstijd. De minister hoopt dat voor de zomer geregeld te hebben.