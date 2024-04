Zilveren medaille Van Lieshout bij EK judo, De Wit gaat op voor goud

Joanne van Lieshout is er niet in geslaagd een gouden medaille te winnen bij het EK judo in Zagreb. De Nederlandse werd in de finale van de klasse tot 63 kilogram door de Tsjechische Renata Zachová op haar rug geworpen: ippon.

Bij de mannen komt Frank de Wit later vanavond nog in actie in de finale van de klasse tot 83 kilogram. Het EK judo is hier live te zien.

Van Lieshout begon goed aan de partij en stond een waza-ari voor. Daarna leek ze de concentratie even kwijt te raken. De eerste keer dat Van Lieshout in het defensief werd gedwongen door Zachová belandde de Nederlandse direct op haar rug. Daarmee was de partij direct afgelopen.

Voor de pas 21-jarige Van Lieshout, dochter van twee voormalig topjudoka's, is het haar eerste medaille op een EK. Vorig jaar mei won ze al wel brons bij het WK.