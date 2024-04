EK-zilver Van Lieshout en De Wit, beide judoka's verliezen finale op ippon

De Nederlandse judoka's Joanne van Lieshout en Frank de Wit zijn er niet in geslaagd een gouden medaille te winnen op de EK in Zagreb.

Van Lieshout verloor de finale in de klasse tot 63 kilogram op ippon en dat deed De Wit later op de avond ook in de klasse tot 81 kilogram.

Opmaat voor Spelen

Het EK in Zagreb vormt de opmaat voor twee andere grote toernooien. Medio mei vinden de WK plaats in Abu Dhabi en in augustus vormen de Olympische Spelen het hoogtepunt van de judokalender.

Dit EK werd overgeslagen door enkele toppers, die hun krachten sparen voor de grotere toernooien die eraan komen.