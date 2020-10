Dumoulin verlaat de Vuelta: 'Jammer, maar wel de juiste keuze'

Tom Dumoulin gaat vandaag niet van start in de achtste etappe van de Ronde van Spanje. Na een teleurstellende eerste week was de Nederlander afgezakt naar de 53ste plaats in het klassement en deed daarom niet meer mee voor de overwinning.

Dumoulin vertelt op de site van zijn ploeg dat het jammer is om de Vuelta op deze manier te verlaten. "In het begin van de Vuelta voelde ik me al vermoeid en dat gevoel bleef. Het heeft voor mij geen zin om door te gaan, want dan hypothekeer ik misschien het volgende seizoen. Het is jammer om de Vuelta te verlaten, maar het is wel de juiste keuze."

'We hebben een Vuelta te winnen'

En dat terwijl Dumoulin maandag tijdens de rustdag nog liet weten de Vuelta te willen uitrijden. Dat was nuttig volgens hem met het oog op volgend seizoen, wanneer hij weer een hoofdrol hoopt te spelen in de grote rondes, en omdat hij als meesterknecht zijn teamgenoot Primoz Roglic aan de eindzege in de Vuelta kan helpen.

"Ik heb afgelopen weekend toch twee keer belangrijk kunnen zijn voor de ploeg", vertelde hij op de rustdag. "Zolang het niet verslechtert en ik nog elke dag iets belangrijks kan doen voor de ploeg, is het voor mij goed hier te zijn. Na zo lang niet koersen dit jaar, is het voor mij een goede investering in volgend jaar. En we hebben hier een Vuelta te winnen."