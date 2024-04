Van Lieshout in finale EK judo, ook De Wit naar eindstrijd na winst op titelverdediger

Judoka's Joanne van Lieshout en Frank de Wit hebben de finale bereikt op de Europese kampioenschappen in het Kroatische Zagreb. De 21-jarige Van Lieshout versloeg in de halve finales van de klasse tot 63 kilo de Kroatische Katarina Kristo met waza-ari in de golden score.

Eerder was Van Lieshout al te sterk voor de Bulgaarse Joana Manova (waza-ari), Jana Makretskaja uit Rusland (ippon) en Lubjana Piovesana uit Oostenrijk (ippon). In de finale treft de Nederlandse Renata Zachova uit Tsjechië.

De Wit was in de halve finale te sterk voor Vedat Albayrak, die bij de laatste twee EK's goud pakte in de klasse tot 81 kilo. De Wit won op waza-ari van de in Kazachstan geboren judoka, die in 2016 nog voor Griekenland uitkwam op de Olympische Spelen en sinds 2018 onder Turkse vlag judoot.