Oud-SGP-voorman Van der Staaij naar Raad van State

Oud-SGP-leider Kees van der Staaij gaat naar de Raad van State. Hij wordt staatsraad in de afdeling advisering, die de regering en het parlement adviezen geeft over wetgeving en bestuur.

De jurist Van der Staaij zat tot de verkiezingen van vorig jaar 25 jaar in de Tweede Kamer voor de SGP. Meer dan de helft van die tijd was hij ook fractievoorzitter. Met zijn precieze manier van formuleren gold hij lange tijd als het staatsrechtelijk geweten van de Kamer. Toen hij afscheid nam, was hij het langstzittende Tweede Kamerlid.

Al eerder bij Raad

Van der Staaij is sinds begin dit jaar namens het kabinet 'gezant maritieme maakindustrie'. Dat is geen voltijdsbaan. Of hij die functie gaat combineren met zijn baan bij de Raad van State, is nog niet duidelijk.

Voordat Van der Staaij in de Kamer kwam, werkte hij ook al bij de Raad van State. Toen was hij jurist bij de afdeling bestuursrechtspraak.