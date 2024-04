Rederij betaalt miljoenen voor dumpen van sloopschepen in het buitenland

Rederij Seatrade betaalt het Openbaar Ministerie (OM) een bedrag van ruim 2,6 miljoen euro vanwege het illegaal laten slopen van schepen in het buitenland. Ook twee bestuurders betalen mee aan het bedrag. Het gaat om een zogenoemde transactie, die is bedoeld om te voorkomen dat het bedrijf verder wordt vervolgd.

De Nederlandse rederij en de bestuurders lieten vier schepen slopen op stranden in India, Bangladesh en Turkije. Daarmee werden Europese regels overtreden. Die houden onder meer in dat gevaarlijk afval niet mag worden vervoerd naar landen zoals India.

Schepen die op eigen kracht naar zo'n sloopstrand varen bevatten grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zoals bunkerolie, smeerolie en asbest. Daardoor is de sloop slecht voor het milieu en de mensen die op de sloopstranden werken.

Toen de schepen in 2012 de haven van Rotterdam verlieten, was al duidelijk dat ze illegaal in het buitenland gesloopt zouden worden.

Seatrade betaalt niet allen het miljoenenbedrag om verder vervolging te voorkomen; de rederij heeft ook nog een schikking getroffen met het OM van 3 miljoen euro. Dat is volgens het OM het bedrag dat de rederij aan de sloop zou hebben verdiend.

Spijt

In 2018 legde de rechtbank van Rotterdam al boetes op aan de rederij en de bestuurders. Seatrade ontkende dat er opzet in het spel was en ging in hoger beroep. Twee jaar later werd het vonnis vernietigd door het gerechtshof in Den Haag, omdat er twijfels waren over de onpartijdigheid van een rechter.

De directie van Seatrade erkent dat de schepen naar India, Bangladesh en Turkije zijn gebracht en dat daarbij de regels zijn overtreden. De rederij heeft spijt van die keuze en zegt zich in de toekomst aan de regels te zullen houden.

Door de transactie en de schikking te betalen, ontloopt de rederij een nieuwe strafzaak.