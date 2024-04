Baby van gedode moeder uit Rafah zelf ook overleden

Een baby die afgelopen weekend in de Gazaanse grensstad Rafah werd geboren nadat haar moeder was omgekomen bij een Israëlische luchtaanval is gisteren overleden. Dat heeft haar oom bekendgemaakt.

Sabreen al-Sheikh werd na een keizersnede op de wereld gezet, nadat haar ouders en zusje van vier werden gedood in hun huis. Hulpverleners wisten dat de moeder zwanger was en hadden de lichamen van de slachtoffers meegenomen naar het ziekenhuis.

Sabreen was 30 weken oud en was er niet goed aan toe bij de geboorte. Ze heeft al die dagen in een couveuse gelegen op de intensive care van een ander ziekenhuis. Het baby'tje is meteen na haar overlijden begraven naast haar ouders.

Helemaal weggevaagd

"We waren aan deze baby gehecht op een rare manier", zegt haar oom Rami al-Sheikh tegen persbureau AP. "God had ons iets afgenomen, maar Hij had ons ook iets gegeven. Nu heeft Hij ze allemaal tot zich genomen. Het gezin van mijn broer is helemaal weggevaagd. Het is gewist uit het bevolkingsregister. Er is geen spoor meer van hen over."

Op de dag dat het gezin van Sabreen werd gedood, zijn volgens de lokale autoriteiten nog zeker zeventien kinderen omgekomen in Rafah door Israëlische bombardementen.

Volgens het Gazaanse ministerie van Gezondheid, dat onder leiding staat van Hamas, zijn ruim 34.000 Palestijnen omgekomen tijdens de huidige oorlog in Gaza. Twee derde van de slachtoffers zou vrouw of kind zijn. Het Israëlische leger zegt dat het zo'n 13.000 Hamas-strijders heeft gedood.