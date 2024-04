Van den Broek wint koninginnenrit Ronde van Turkije en pakt leiding klassement

Frank van den Broek heeft de zesde etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. De 23-jarige renner van dsm-firmenich-PostNL was in de sprint op de top van de Spil Dagi, een berg uit de eerste categorie, Merhawi Kudus de baas.

Door zijn zege is Van den Broek ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De zesde rit in Turkije ging over 160,1 kilometer van Kusadasi naar Manisa, met een aankomst bergop.

Vijf vluchters

Vijf renners reden al vroeg in de koers weg. Toen de zware slotklim opdoemde, was het voor twee man gedaan en vroeg in de veertien kilometer lange klim werd de Ethiopiër Negasi Abreha als laatste ingerekend. Vervolgens regende het demarrages. Kudus pakte een gaatje, waarna Paul Double, met in het kielzog Van den Broek, de Eritreër bijhaalde.

De DSM-renner liet de Brit al het werk doen en sprintte overtuigend naar zijn tweede profzege.

De eerste etappe werd afgelopen zondag gewonnen door Fabio Jakobsen. De Ronde van Turkije duurt nog tot en met aanstaande zondag. Met twee zeges voor Tobias Lund Andresen heeft dsm-firmenich-PostNL al vier ritten gewonnen in Turkije.