Van den Broek wint koninginnenrit in Turkije en pakt leiding klassement

Van den Broek reed tot een jaar geleden als semi-profrenner nog voornamelijk wedstrijden in eigen land. Tijdens het Nederlands kampioenschap liet hij zich zien door lang met de besten mee te kunnen in de Limburgse heuvels. In de zomer volgde de overstap naar het opleidingsteam van dsm, dat hem enkele maanden later overhevelde naar het vlaggenschip van de ploeg.

Van den Broeks zege kwam na een rit over 160,1 kilometer van Kusadasi naar Manisa, met een aankomst bergop.

Vijf vluchters

Vijf renners reden al vroeg in de koers weg. Toen de zware slotklim opdoemde, was het voor twee man gedaan en vroeg in de 14 kilometer lange klim werd de Ethiopiër Negasi Abreha als laatste ingerekend. Vervolgens regende het demarrages. Kudus pakte een gaatje, waarna Paul Double, met in het kielzog Van den Broek, de Eritreër bijhaalde.

De DSM-renner liet de Brit al het werk doen en sprintte overtuigend naar zijn tweede profzege.