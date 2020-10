Outbreak Management Team pleit voor negatief reisadvies voor wintervakanties

De experts van het Outbreak Management Team pleiten voor een negatief reisadvies voor vakanties in het buitenland in de wintervakantieperiode.

In het nieuwste advies aan het kabinet wijzen de deskundigen erop dat buitenlandse reizen en vakanties een risico zijn voor de import en verspreiding van het coronavirus. Ze verwijzen daarbij naar de zomer, toen "vele honderden, vooral jongeren", met covid-19 terugkwamen uit het buitenland.

Ook wordt genoemd dat bijna driekwart van de reizigers die terugkeerden uit een 'oranje' gebied zich niet hield aan de quarantaineadviezen. Aan een wintersportvakantie kleven risico's doordat er vaak sprake is van groepsvervoer, uitgaan en plaatsen waar het lastig is om afstand houden, zoals in skiliften.

'Test is geen quarantaine'

De verwachting is dat niet iedereen zich iets aantrekt van een negatief reisadvies. Een coronasneltest is daarbij geen vervanging voor quarantaine, benadrukken de deskundigen. "De duur van de quarantaineperiode wordt hierdoor niet beïnvloed."

Dat komt doordat een test een momentopname is. Iemand die getest is en geen corona lijkt te hebben, kan na een paar dagen toch nog ziek worden. Daarom moeten mensen die een kwartier of langer met iemand die besmet is in aanraking zijn geweest of als ze klachten hebben, tien dagen in quarantaine, ook al is de test negatief.

Het OMT pleit ook voor Europese afstemming van het sluiten van de horeca, het verbieden van feesten en evenementen, en het handhaven van de maatregelen.