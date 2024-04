Klopp ziet Slot wel zitten als opvolger bij Liverpool: 'Goede trainer en goede kerel'

Klopp heeft niet met de Nederlander gesproken en zegt hem ook niet persoonlijk te kennen. "Maar mensen zeggen over hem dat het een goede kerel is. Daar hou ik van. Een goede trainer en een goed mens. Als hij de oplossing is en mij dus opvolgt, dan ben ik daar blij mee."

De succescoach van Liverpool had niet heel veel meer woorden over voor zijn collega, maar liet zich nog ontvallen dat Slot terechtkomt bij een club met 'fantastische mensen'. "Het is de beste baan ter wereld. Een hele interessante ook."