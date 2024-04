A7 gaat dicht voor alle vrachtwagens en bussen

De snelweg A7 gaat bij Purmerend vanaf maandagochtend dicht voor alle vrachtwagens en bussen. Vanwege de renovatie van de brug over het Noordhollandsch Kanaal geldt daar nu nog een gewichtsbeperking: alleen vrachtwagens tot 25 ton mogen er rijden.

Maar die maatregel wordt volgens Rijkswaterstaat honderden keren per dag genegeerd, met uitschieters van soms wel meer dan 40 ton.

Rijkswaterstaat vindt dat gevaarlijk, ook voor het personeel dat met de werkzaamheden bezig is. De brug wordt juist opgeknapt omdat de steunpunten te zwak zijn voor zwaar verkeer. Daarom volgt nu dus een rigoureuze ingreep: een verbod voor alle trucks en bussen.

"We hebben deze week ingezet op stevige handhaving", zegt demissionair minister Harbers van Infrastructuur. "Er zijn veel vrachtwagens naar de kant van de weg gehaald, maar we zien het niet afnemen. Dan rest ons geen andere optie meer."

Geen ov-bussen

Er komt cameratoezicht en vrachtwagens en bussen worden omgeleid via de A8, de A9 en de N246. Het openbaar vervoer heeft geen last van het verbod, omdat er geen ov-bussen over de brug rijden.

"Ik baal er ontzettend van", aldus Harbers. "Hier lijden de goeden onder de kwaden, maar anders kunnen we het werk gewoon niet meer uitvoeren en die brug, die moet versterkt worden."

De sector zag de bui al hangen. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) had op voorhand chauffeurs al opgeroepen om zich aan het maximumgewicht te houden. TLN ziet de A7 als een van de belangrijkste verkeersaders voor het vrachtverkeer in Noord-Holland.

De werkzaamheden aan de brug staan gepland tot 1 september. Er worden 50.000 gaten in geboord, die opgevuld worden met wapeningsstaal.