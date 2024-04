Man (28) krijgt 4 jaar cel voor dodelijk ongeluk Oud Gastel

Een 28-jarige man uit Roosendaal moet vier jaar de cel in voor roekeloos rijden. Hij was verantwoordelijk voor een ongeluk in 2022 in Oud Gastel waarbij vier mensen om het leven kwamen. Na zijn gevangenisstraf mag hij tien jaar niet autorijden, bepaalde de rechter.

Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel geëist tegen Omar E. die op 2 september 2022 met hoge snelheid over een voorrangsweg reed met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Hij raakte een auto waarin vijf mensen zaten. Twee moeders en twee kinderen kwamen om.

E. reed in een gehuurde Mercedes toen het ongeluk gebeurde. Hij was niet onder invloed van drugs of alcohol. De advocaat van E. bepleitte dat de 28-jarige man niets te verwijten viel, omdat hij op een voorrangsweg reed en de verkeerslichten die dag buiten werking waren.

Gevaarlijk rijgedrag

De rechter is het daar niet mee eens. Volgens de rechtbank is het ongeluk geheel te wijten aan het rijgedrag van Omar E. Uit de computergegevens van de huurauto bleek dat hij vlak voor de botsing 155 kilometer per uur reed.

De rechtbank benadrukte volgens Omroep Brabant dat de man zelf verantwoordelijk was voor het creëren van een gevaarlijke situatie. Het verweer dat hij de andere auto wilde ontwijken door het gaspedaal flink in te trappen, vond de rechtbank niet geloofwaardig.