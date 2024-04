Promotie naar eredivisie lonkt voor Willem II: 'Leeft in de hele stad'

"Het wordt een lastige pot. Groningen is het beste in vorm. Aan de andere kant moeten ze, terwijl Willem II dat niet hoeft. Groningen gaat zijn eigen concept volgen en ik ben benieuwd hoe Willem II gaat spelen. Ik denk niet dat Willem II bij een gelijke stand veel risico's gaat nemen, want dan houd je het gat van vier punten", aldus Swinkels.

Gezonde spanning

Voor Willem II zou het de derde promotie van deze eeuw zijn. Na degradaties in 2011 en 2013 sprong de club het jaar volgende jaar terug naar het hoogste niveau. Ditmaal heeft Willem II een jaartje extra nodig. Vorig seizoen eindigde de club als vierde, en werd in de play-offs meteen verloren van VVV Venlo.

Erg zenuwachtig is clubman Swinkels niet. "Maar ik heb wel een gezonde spanning. Ik denk dat iedereen bij Willem II voelde dat het een cruciaal jaar is om te promoveren. Nu kan je je daarmee belonen. Het is geen alles of niets, maar het zou heel fijn zijn als het de eerste wedstrijd meteen zou lukken."