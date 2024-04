Braziliaans voetbalicoon Marta stopt als international, maar hoopt nog op Spelen

"Er is een moment waarop we moeten aanvaarden dat de tijd is gekomen, zegt Marta Vieira da Silva, kortweg Marta.

Ze hoopt nog wel een keer naar de Olympische Spelen te gaan. "Als ik ga, zal het fantastisch zijn, geweldig. Ik zal van elk moment genieten."

De Braziliaanse voetbalster nam in ruim twintig jaar tijd bij de nationale ploeg vijf keer deel aan de Spelen. Ze won twee keer een zilveren medaille, in 2004 en 2008. Vorig jaar speelde ze haar zesde WK. In 2007 werden de Braziliaanse vrouwen tweede.

116 doelpunten

Marta, die zes keer werd uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld, speelde tot nog toe 175 duels voor de Seleção, een record. Daarin maakte ze 116 doelpunten - ook een record. In het begin van haar carrière werd ze vaak vergeleken met landgenoot Ronaldinho vanwege haar geweldige dribbels en techniek.

Haar clubcarrière begon in 2000 bij Vasco da Gama. Daarna speelde ze ook in Zweden voor onder andere Umea en Rosengard, waardoor ze ook over een Zweeds paspoort beschikt. In Amerika kwam ze uit voor Los Angeles Sol en Western New York Flash. Tegenwoordig speelt ze voor Orlando Pride.

Ze sprak al met de Braziliaanse bondscoach Arthur Elias over deelname aan de Spelen. De trainer kan haar echter nog geen beloften doen. "Hij heeft een groot probleem, maar ook een goed probleem. De lijst met talentvolle voetbalsters is lang. Mocht ik niet worden uitgenodigd, dan zal ik de ploeg zeker aanmoedigen."