Vrijwilligerswerk en exceptionele prestaties op werk: ruim 3300 mensen onderscheiden

Ambassadeur agrarische sector

Er is dit jaar niet één terrein of onderwerp dat er bij de lintjesregen uitspringt, zegt een woordvoerder van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Sinds vorig jaar wordt in de Staatscourant, waarin alle ruim 3000 onderscheidingen worden gepubliceerd, vermeld op welke terreinen gedecoreerden zich verdienstelijk hebben gemaakt (maximaal drie). Vorig jaar viel op dat er naar verhouding veel mensen werden voorgedragen die zich inzetten voor armoedebestrijding.

Yvon Jaspers, al vele jaren het gezicht van reality-datingprogramma Boer zoekt vrouw, is "uitgegroeid tot een ambassadeur van de agrarische sector". Ze is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden, mede omdat ze "boeren en burgers verbindt".

Zangeres Berget Lewis is medeoprichter van het Stichting ZO! Gospel Choir, dat kansarme jongeren een podium wil geven. Verder zet ze zich in om de loopbanen van nieuw zangtalent te stimuleren. Ook Lewis mag zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Datzelfde geldt voor investeerder en miljardair Marcel Boekhoorn, eigenaar van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Hij heeft een lintje gekregen voor zijn activiteiten als vrijwilliger bij onder meer Stichting Fonkel, die activiteiten organiseert voor kinderen met een 'rugzakje' in Ouwehands Dierenpark.