Syrische vrouw veroordeeld tot levenslang voor aanslag in Istanbul

Een Syrische vrouw is door een Turkse rechtbank veroordeeld tot levenslang voor een aanslag in Istanbul. Bij de aanslag in een drukke winkelstraat in november 2022 vielen zes doden. Ook raakten 81 mensen gewond, onder wie een aantal toeristen.

De Syrische vrouw heeft verklaard dat ze handelde in opdracht van de Syrisch-Koerdische YPG-militie. Turkije ziet deze groepering als een verlengstuk van de door het land verboden Koerdische PKK. De PKK staat in Turkije, Europa en de VS op de lijst van terroristische organisaties.

De vrouw zegt dat ze door de YPG is getraind. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nooit opgeëist. De Turkse politie heeft in totaal 46 verdachten gearresteerd na de aanslag. Tegen 35 van hen loopt nog een zaak.

Op beelden van een bewakingscamera is de explosie te zien: