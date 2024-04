Koningspaar: sporten belangrijk, en mentale gezondheid ook

De koning benadrukte het belang van sport om gezond te blijven. "Het is niet iedereen gegeven om gezond te zijn. Maar als je het geluk hebt dat je gezond bent, dan moet je dat ook met sport onderhouden."

Koningin Máxima wees daarnaast op het belang van mentale gezondheid. "Balans vinden in je leven is belangrijk, dat je omringd wordt door mensen die je omarmen, dat je je niet eenzaam voelt. Je moet ook mentaal voor jezelf zorgen." Máxima is erevoorzitter en mede-initiatiefnemer van de Stichting MIND Us, die werkt aan de verbetering van de mentale gezondheid van jongeren.

Nieuwe sport ontdekt

Máxima vertelde ook over haar eigen sportieve leven. In het verleden heeft ze veel verschillende sporten geprobeerd. Ze noemde triatlon, hockey, volleybal en atletiek als voorbeeld. "Turnen niet, daar was ik misschien te lang voor. Ik was de langste van de klas."

Maar ook als vijftiger kun je nog nieuwe sporten ontdekken, verzekerde de koningin. Zelf heeft ze ook weer een nieuwe sport ontdekt, maar welke dat is wilde ze vanochtend niet kwijt. Wel zei ze belangstelling te hebben voor boksen en daar soms naar te kijken. "Ik zeg niet dat ik dat zou kunnen, maar ik vind het interessant om te zien, wat de regels zijn."

Bij de vraag wie van hen het meest competitief is, wees ze resoluut naar haar echtgenoot. Die erkende direct dat hij slecht tegen zijn verlies kan. "Dat krijg je als je opgroeit met twee broers. Je moet elke dag vechten om de eerste plaats."

Eerder vandaag opende het koningspaar de Koningsspelen in Hoofddorp: