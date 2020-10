Banen weg bij hoofdkantoor Heineken door coronacrisis

Bierbrouwer Heineken snijdt in verband met de coronacrisis in de personeelskosten op het hoofdkantoor in Amsterdam en bij regionale kantoren over de hele wereld. Daar werken zo'n 1700 mensen. Het bedrijf wil 20 procent van de personeelskosten besparen en dat kost mogelijk honderden banen. Heineken kan nog geen exacte aantallen noemen.

"Dat betekent dat het personeel een onzekere tijd tegemoet gaat", zegt economieverslaggever Nik Wouters. "Ze hadden de garantie dat Heineken dit jaar niet gaat ingrijpen. Maar in 2021, zegt het bedrijf nu, moeten we dat wel gaan doen. De komende maanden wordt dat plan verder uitgewerkt."

Vooruitzichten onzeker

Het bedrijf heeft de cijfers over het derde kwartaal bekendgemaakt. De coronacrisis sloeg wereldwijd toe. In belangrijke markten als Zuid-Afrika en Mexico mocht tijdelijk geen alcohol worden verkocht.

De verkoop van bieren daalde in de maanden juli, augustus en september met 1,9 procent. De verkoop van bier met het merk Heineken steeg het derde kwartaal met 7,1 procent.

De nettowinst in de eerste negen maanden bedroeg 396 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar werd 1,7 miljard winst gemaakt. Over het komend jaar durft het bedrijf geen voorspelling te doen, daarvoor zijn de vooruitzichten te onzeker.