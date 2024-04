El Pais: Spanje stuurt Patriotraketten naar Oekraïne

De Spaanse regering stuurt binnenkort munitie voor het Patriot-luchtafweersysteem naar Oekraïne. Volgens de krant El Pais wil Madrid geen complete systemen leveren, maar wel de zeer effectieve maar dure raketten. Een officieel besluit van de levering laat volgens de krant niet lang op zich wachten.

Het Spaanse leger heeft drie volledige Patriotsystemen, die in 2004 en 2014 tweedehands zijn gekocht van Duitsland. Het systeem wordt gezien als een van de effectiefste afweersystemen ter wereld.

Meer leveringen

De situatie in Oost-Oekraïne is aanzienlijk slechter geworden nu Rusland de aanvallen op de grond en vanuit de lucht opvoert. De Oekraïense opperbevelhebber Syrsky en president Zelensky hebben de VS en bondgenoten in Europa herhaaldelijk gevraagd om meer munitie voor artillerie en om meer geavanceerde luchtverdedigingssystemen, om zich tegen Russische luchtaanvallen te verweren.

Dit voorjaar maakten onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk leveringen bekend. Zo sturen de Duitsers een compleet Patriotsysteem, bestaande uit een radar, een vuurleidingscentrale en lanceerinrichtingen met raketten. Het is zeer waarschijnlijk dat Westerse instructeurs al bezig zijn met het opleiden van militairen uit Oekraïne om de systemen te bedienen.

De Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target) is bij veel mensen vooral bekend uit de Golfoorlog. Nederlandse Patriots bewaakten in 1991 de luchtruimen van Turkije en Israël. Ook in 2003 en in 2012 werden Nederlandse Patriots ingezet in Turkije. De Nederlandse Patriots worden voortdurend aangepast en gemoderniseerd, zodat ze tot 2040 effectief inzetbaar zijn.