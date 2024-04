Plofkraak in pand Kaatsmuseum Franeker, voorzitter vreest schade

In het centrum van Franeker is vannacht een plofkraak gepleegd. De geldautomaat die doelwit was, zat aan de buitengevel van het pand van het Kaatsmuseum, dat volledig is gewijd aan de Friese kaatssport. De voorzitter is aangeslagen, zegt hij tegen Omrop Fryslân.

De explosie was rond 03.30 uur. Er klonk een enorme knal. "De alarmlichten van allemaal auto's gingen af. Ik dacht: dit is geen vuurwerk", zegt een bewoner.

Door de explosie werd de geldautomaat uit de muur geblazen en de gevel flink beschadigd. Geld kwam op straat terecht, schrijft de omroep.

Grote zorgen bij directeur

Voorzitter Bram Bonnema van het Kaatsmuseum ging meteen naar het museum toe. "Dit is zinloze vernieling", zegt hij. Hij is bang voor schade. "Achter de geldautomaat zit een vitrine met kaatsprijzen. Ik maak me grote zorgen om hoe het er van binnen uitziet", zegt hij. Het Kaatsmuseum is het oudste sportmuseum van Nederland.

Vanochtend was de Explosieven Opruimingsdienst Defensie bij het pand voor onderzoek. De daders zijn voortvluchtig. Het is volgens de politie onduidelijk of ze iets buit hebben buitgemaakt.