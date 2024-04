Hülkenberg stapt na dit seizoen over van Haas naar Sauber, dat vanaf 2026 Audi wordt

Nico Hülkenberg vertrekt na dit seizoen bij het Formule 1-team van Haas. De 36-jarige Duitser reed sinds 2023 voor de Amerikaanse renstal, en stapt nu over naar Sauber, dat vanaf 2026 verder gaat als het fabrieksteam van Audi.

Hülkenberg tekent een meerjarige deal bij het nu Zwitserse team.

Van 2017 tot en met 2019 reed Hülkenberg voor Renault. Daarna stond zijn carrière, op een paar invalbeurten na, voor enkele jaren stil. Vorig jaar keerde de man uit Emmerich bij Haas terug als vaste F1-coureur.

Entree Audi

Hülkenberg werd al langer gelinkt aan Audi. Het merk uit Ingolstadt maakt in 2026 zijn entree als fabrieksteam in de Formule 1, als het de renstal van Sauber volledig overneemt. In aanloop naar 2026 is Audi al bezig met het klaarzetten van een sterk rijdersduo. Hülkenberg kan op deze manier volgend jaar al instappen bij Sauber.

Ook Carlos Sainz, die na dit seizoen vertrekt bij Ferrari, wordt in verband gebracht met een stap naar Sauber/Audi.

Bij Haas, dat sterke banden met Ferrari heeft, komt er zo ruimte voor Oliver Bearman. De 18-jarige Engelsman maakte eerder dit jaar bij de Grand Prix van Saudi-Arabië zijn F1-debuut als vervanger van Sainz, die geopereerd werd aan zijn blindedarm. Bearman stuurde zijn Ferrari naar een keurige zevende positie.